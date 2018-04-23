21 апреля в Музее Победы в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» юнармейцы написали тест по истории Великой Отечественной войны.

В этом году впервые одной из центральных площадок стал Музей Победы. Знание военной истории с каждым годом становится все более востребованным и актуальным, и не только в нашей стране.

«В условиях нарастающей информационной войны, когда происходит подмена и замалчивание фактов появляются ложные интерпретации событий, нашим главным оружием и стратегией защиты является историческая правда — обращение к неопровержимым доказательствам документов, хроники, предметов — всего того, что хранится в фондах Музея Победы», — сказал директор музея Александр Школьник.

Юнармейцы ответили на вопросы теста, в котором были не только сухие цифры и факты, но и отрывки из стихотворений, воспоминаний видных военачальников, известных писателей и поэтов. Отдельная часть теста была посвящена московскому народному ополчению.