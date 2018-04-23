Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР

Южнокорейское правительство приняло решение с 23 апреля прекратить агитационное вещание на границе с Северной Кореей на пороге межкорейского саммита.

Агентство Yonhap опубликовало информацию о том, что вещание через громкоговорители около военно-демаркационной линии, которое направлено против КНДР, прекратилось. На такой шаг решились, чтобы снизить военное напряжение между двумя государствами и создать подходящую для мирного диалога атмосферу.

Вещание, о котором идет речь, южнокорейская сторона начала еще в 1963 году. КНДР ответила тем же. В 2015 году они подписали соглашение о его прекращении, но спустя год, после проведения Северной Кореей очередного испытания ядерного оружия, Сеул его возобновил.

Межкорейский саммит назначен на 27 апреля.

Несколько днями ранее на заседании ЦК правящей в Северной Корее Трудовой партии объявили о закрытии ядерного испытательного полигона на севере страны, а также заявили о приостановке ядерной и ракетной программ. Южная Корея приветствовала это решение.