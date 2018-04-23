За 10 лет производство автомобилей в Украине сократилось в 50 раз

В марте 2018 года автомобильные заводы Украины произвели 773 автотранспортных средства. Это в 52 раза меньше, чем было десять лет назад, сообщает пресс-служба ассоциации Укравтопром.

В ассоциации утверждают, что полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено.

«Уже не первый месяц статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно отчеты о крупноузловой сборке. В прошлом месяце количество собранных легковых автомобилей составило 683 шт. Только благодаря чрезвычайно низкой базе сравнения такой объем SKD сборки сформировал положительную динамику в легковом дивизионе по сравнению с мартом прошлого года (+21%) и относительно предыдущего месяца (+13%)», – сказано в сообщении.

Ранее был назван самый продаваемый автомобиль в Украине.

Фото: Delo.ua