Захарченко и Ходаковский устраняют конкурентов на должность «главы ДНР»

«Народного губернатора ДНР» Павла Губарева и его жену Екатерину обвинили в срыве съезда их движения «Свободный Донбасс», чтобы не допустить его участия на выборах главаря «ДНР».

По данным блогера с ником «Донецкий абориген», съезд должен был состояться 21 апреля в отеле Shakhtar Plaza в оккупированном Донецке, однако, туда пришли «спасатели с противопожарными учениями».

Блогер отметил, что на съезде Губарева должны были выдвинуть кандидатом на выборы главаря «ДНР», запланированных на осень. Тем самым он стал бы конкурентом Александра Захарченко и Александра Ходаковского.

Кроме того, блогер уточнил: «Губарев сейчас должен был броситься на Ходаковского и переключать на себя протестный электорат, стать спарринг-партнером на выборах, перекричать „Скифа“ (позывной Ходаковского). Если честно, Губаревым вообще не хочется выдвигаться на выборы (как на Захара „гавкать“ опасно, осадок может остаться, так и „Скифа“ трогать, а то может и в обратку дать, тем больше и Паша и Катя далеко не святые похоронить можно быстро), они целятся так и висеть, по возможности дорастить количество мест в „парламенте“, но не более. Может даже скандал в Shakhtar Plaza был ими искусственно создан, чтобы откосить от выборов, кивали кивали, мол готовы по свистку, а тут вот такая неприятность — извините».