В обзоре Центробанка «О чем говорят тренды» специалисты спрогнозировали рост зарплат бюджетников на 13-15 процентов. Таким образом инфляция будет превышена в 3,5 раза. Об этом сообщает газета «Известия».

Аналитики уточняют, что повышение может произойти по причине того, что госструктуры начнут активно выполнять майские указы президента по индексации зарплат бюджетникам. Также определенную роль сыграет повышение МРОТ до прожиточного минимума — до 11,1 тысячи рублей.

Коммерческие организации тоже повысят оплату труда сотрудникам. Это может быть связано с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников. Зарплаты в частном секторе начали подниматься уже в январе.