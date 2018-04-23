Зеленые и тоска. Почему победа "Ак Барса" не спасла этот сезон КХЛ

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает, почему даже неожиданная победа казанского "Ак Барса" в финале Кубка Гагарина не спасает самый ужасный сезон в истории КХЛ.

Скучные супергерои

Всех нейтральных любителей хоккея так обрадовала победа "Ак Барса" в Кубке Гагарина, будто это армия Халков в сверхинтересной схватке взяла верх над Тором и Локи. На деле это была окопная война двух самых скучных команд из всех, что попали в плей-офф. Аргумент про победу бедных над богатыми тоже нелеп - в финале ЦСКА проиграл вовсе не "Амуру" или "Трактору", а третьей по размеру бюджета команде лиги. Изрядно уступающей в объеме кошелька и зарплатной ведомости обоим армейским клубам, но совсем не бедствующей. Где тут сенсация?

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Можно еще вспомнить об арене, где прошли два из пяти матчей финала. Каково это - претендовать на звание второй хоккейной лиги мира и проводить самые главные игры сезона в морально устаревшем дворце на пять с половиной тысяч зрителей? Вот за что "Ак Барсу" точно стоит сказать спасибо, так за то, что казанцы свели количество домашних матчей ЦСКА в финале к минимуму.

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Оба хуже

Мы так впечатлились финансовой и административной мощью и покупательской способностью СКА и ЦСКА, что весь сезон только и занимались тем, что называли их противостояние в финале Запада досрочной битвой за Кубок Гагарина. Реальность оказалась еще более прозаичной - большие деньги и большие возможности не привели к трофею ни петербуржцев, ни москвичей. Невероятный менеджерский провал и тех и других армейцев.

В этом плане выход ЦСКА в финал оказался даже более полезным. Нам отчетливо показали, что большие деньги не гарантируют вообще ничего - ни нормальной арены, ни высокой посещаемости, ни красивого хоккея, ни маркетинговой привлекательности. И результата они тоже не гарантируют.

Иногда кажется, что ЦСКА существует только для того, чтобы руководство СКА могло кивать на одноклубников. Мол, денег у нас примерно одинаково, зато посмотрите, насколько мы круче в плане маркетинга, посещаемости, доходов от продажи атрибутики и всему остальному. На самом деле - оба хуже. Хотя бы потому, что доходы СКА от продаж билетов и атрибутики не покроют даже годовую зарплату одного Ковальчука... Когда ты богат, не требуется большого ума, чтобы сделать модные кепки с символикой клуба и создать крутое предматчевое шоу.

Все ради победы. Над кем?



Еще одна грустная примета завершившегося сезона - немыслимые издевательства над календарем. Летний старт, паузы на Евротур, огромный зимний перерыв, исковерканный первый раунд плей-офф и апогей в виде переноса матчей СКА и ЦСКА в Кубке Гагарина. Все делалось ради того, чтобы победить на Олимпиаде (и, видимо, чтобы как следует отпраздновать эту победу), но и здесь все получилось как-то кривовато.

Вывеску "Россия (забудем про отобранный флаг) – Канада" или хотя бы "Россия – Швеция" в финале Пхенчхана мы так и не получили. А драматичная победа над немцами в овертайме более почетно выглядела бы в другом виде спорта. В Германии не подстраивали календарь местной лиги под нужды сборной, не делали пауз на Евротур, а в итоге чуть не обыграли Россию в финале Пхенчхана.

Выжженная земля

"Ак Барс", конечно, - молодцы, но их победа явно не отучит СКА и ЦСКА хватать всех, кто более-менее способен играть в хоккей, и тащить в Петербург и Москву. Скорее наоборот - рефлекс только усилится.

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Судя по всему, в Питере соберут на одной скамейке аж трех тренеров, которые спокойно могли бы возглавить три клуба КХЛ - Илью Воробьева, Анвара Гатиятулина и Алексея Кудашова. Ну и без массовой кампании по закупке игроков - от Дмитрия Кагарлицкого до Алексея Бывальцева - не обойдется. ЦСКА, разумеется, отставать не будет. Такими темпами в других клубах ничего, кроме выжженной земли, не останется.



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