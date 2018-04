Жертвами наезда минивэна в Торонто стали два человека

По меньшей мере два человека погибли и восемь пострадали от наезда грузового микроавтобуса на севере канадского города Торонто, передает News Executive.

Водитель скрылся с места происшествия, но был пойман полицейскими неподалеку от брошенного им автомобиля. На видеозаписи задержания, которую сделали очевидцы, видно, что это белый взрослый мужчина с бритой налысо головой.

Video of the possible suspect being arrested by police in Toronto. pic.twitter.com/n6X3ObVjwE

— UncleSam12712 (@UncleSam15715) 23 апреля 2018 г.

Полиция Торонто в своем твиттере подчеркивает, что на месте происшествия не было никакой стрельбы (данные о ней появились в соцсетях и были перепубликованы местными СМИ).

Никаких сведений о возможном мотиве, которым руководствовался автомобилист, пока нет. Полиция призывает местных жителей и гостей города по возможности воздержаться от появления в районе, где произошло ЧП.