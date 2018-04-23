Жириновский хочет двинуть Россию на Юг

Лидер ЛДПР призывает создать новую международную конфедерацию

Глава Либерально-демократической партии Владимир Жириновский опубликовал в «Парламентской газете» свой ответ на статью Владислава Суркова «Одиночество полукровки», вышедшую в журнале «Россия в глобальной политике».

Жириновский не согласен с утверждением, что у России только два пути — на Восток или на Запад: Есть еще третий путь — на Юг. Там, где нас всегда ждали — Турция, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан… Все вместе мы можем создать конфедерацию, и она перевесит ЕС и по количеству населения (более 500 млн), и по ресурсам, и по экономическому и военному потенциалу.

Это вполне реально, но мы не будем торопить события, хотя уже наметилась тенденция к усилению, укреплению связей «Москва-Анкара-Тегеран».

И совсем недалеко Кабул и Исламабад, которые под влиянием Ирана, как фарсоязычные страны, с удовольствием бы примкнули к нашему новому объединению. Так же, как и арабы — Сирия, Ирак и другие арабские страны, которым мы всегда помогаем.

Впрочем, считает Владимир Жириновский, это не означает, что мы должны зациклиться только на южном направлении.

По мнению депутата Госдумы, сегодняшняя внутренняя и внешняя политика — это коктейль, это винегрет — что-то с востока взять, что-то с запада, что-то с юга…

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