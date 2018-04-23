Жириновский сообщил о рождении «новой Российской империи»

На данный момент Россия находится в очень хорошем положении и будет создавать собственную «мощнейшую экономику».

Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В частности, он отметил: «У нас будет все свое, обязательно. Мы найдем, кому продавать титан, а не в Америку. В очереди встанут. И за алюминием станут. И за нашими машинами встанут. И русский язык добровольно будут изучать».

По его словам, оскорбления и унижения со стороны западного мира являются стимулом для России. Скандальный политик отметил: «Они стимулируют рождение новой русской империи. Ведь ребенок рождается у матери в крови и слизи. И она орет, ей страшно больно. Вот сегодня человечеству больно, потому что рождается новая Российская империя. И роды идут и в Сирии, и в Украине, и в Лондоне, по всему миру, везде».