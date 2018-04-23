Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестовали по обвинению в сексуальном рабстве

Актриса Эллисон Мэк известна по научно-фантастическому сериалу про юность супермена «Тайны Смолвиля», но как выяснили правоохранительные органы — не только… 35-летняя звезда предстала перед судом по обвинению в вербовке сексуальных рабынь.



Оказалось, что Эллисон Мэк принимала активное участие в вербовке женщин, будучи помощницей Кита Раньера, основателя организации NXIVM, которого задержали в конце марта, в Мексике. Прикрываясь учреждением, которое помогало женщинам обрести успешность посредством личностного роста, Раньер со своими активистами вербовал женщин для сексуального и трудового рабства. Но роль у актрисы была не проста. Она была главой дочерней группы, называемой Dominus Obsequious Sororium — мастерами над рабынями.

Вербовка девушек действовала по схеме пирамиды. Мэк призывала женщин вербовать других, «которые в свою очередь должны были служить не только своим хозяевам, но и хозяевам над ними». На вершине пирамиды стоял 57-летний Раньер, который, кстати, был единственным мужчиной в секте. Конечно, тот пожинал все плоды, которые мог, пользуясь своим положением.

Раньер обзавелся сексуальными партнерами. Их было примерно 15-20. Они постоянно менялись, а обсуждать свои отношения с главой пирамиды им было запрещено так же, как и заводить отношения помимо него. Правила, установленные основателем секты, женщины и девушки должны были выполнять безукоризненно. Чтобы обеспечить повиновение рабынь, участники «тайного сообщества» делали залог в виде фотографий в обнаженном виде, прав на активы, а также компромата на друзей или родственников.

У основателя секты были и предпочтения в женщинах. Он любил худых, из-за чего заставлял своих «любовниц» сидеть на низкокалорийной диете. За выполнением «предписания» главы следила Эллисон Мэк. Актриса настолько увлеклась своим положением и деятельностью, что даже предложила заклеймить участниц, и выжечь на их коже свои инициалы и Раньера.



«Под видом расширения прав и возможностей женщин Эллисон Мэк заставляла женщин голодать, если они не соответствовали сексуальному идеалу ее со-ответчика. Ее целью были уязвимые женщины, — сказал прокурор Мойра Ким Пенза на слушании в федеральном суде Бруклина в пятницу вечером».

В тот же вечер судья распорядился, чтобы Эллисон Мэк далее содержалась под стражей. Само слушание по делу возобновится в понедельник. Если Мэк и Раньер будут признаны виновными, то им грозит не менее 15 лет лишения свободы.

Вместе с Эллисон Мэк обвинили и ее коллегу по сериалу Кристин Кройк. Вторая сразу прокомментировала новость. В своем твиттере звезда рассказала о своем участии в организации и ее деятельности. «Когда мне было 23 года, я обратилась в «Нексиум» и стала изучать программу по управленческому успеху. Этот курс помог мне справиться с застенчивостью и способствовал моему личностному росту, поэтому я продолжила изучение. Я покинула организацию около пяти лет назад и крайне мало контактировала с теми, кто там остался.»

«Обвинения в том, что я якобы участвовала в вербовке женщин в секс-рабынь, — вопиющая ложь. Я никогда не была вовлечена в незаконную или гнусную деятельность. Я хочу поблагодарить всех женщин, которые поделились своими историями и помогли разоблачить организацию. Я сильно расстроена и обескуражена из-за того, что была связана с «Нексиум». Я надеюсь, что в результате расследования справедливость восторжествует,» — написала знаменитость.