Американские СМИ заподозрили Пентагон во лжи о российской ПВО

В Пентагоне намеренно занизили эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400. Об этом пишет National Interest.

Издание приводит сообщения чиновников, которые говорят о том, что сирийские средства ПВО российского производства якобы не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время обстрела 14 апреля. Также сотрудники Минобороны США указывали на то, что Россия задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирии.

Эксперты выразили уверенность, что на следующем слушании комитета американского сената по обороне и безопасности сотрудники Пентагона вновь будут рассказывать об угрозах российских средств ПВО для того, чтобы оправдать свои бюджеты и программы.