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Американский сенатор Рэнд Пол призвал прекратить политику «смены режимов»


Добавлено: 24 апр 2018 в 02:04, Категория: Новости на сегодня
Американский сенатор Рэнд Пол призвал прекратить политику «смены режимов»

Член комитета сената США по международным делам республиканец Рэнд Пол призвал прекратить политику «смены режимов». Об этом он заявил на заседании комитета по вопросу назначения Майка Помпео на пост госсекретаря США.

По словам Пола, США «слишком долго воюют» и делаёт это в «слишком многих местах». Сенатор отметил, что если Вашингтон хочет меньше воевать, то стороны должны прийти к пониманию, что смена режимов не работает и чаще всего от нее становится только хуже.

В качестве примера Пол привел ситуации в Ливии и Ираке. По мнению сенатора, военные вмешательства в дела данных государств не сделали США более защищенными и только привели к укреплению Ирана.

В минувший понедельник Пол заявил, что поддержит кандидатуру Помпео, так как получил от президента Дональда Трампа заверения о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане.


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Добавлено: 24 апр 2018 в 02:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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