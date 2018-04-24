Анастасия Балинская рассказала о серьезной болезни

В 18 лет я пережила разрыв кисты на яичник. До этого часто чувствовала боли в животе во время критических дней, но не придавала этому значения. Дискомфорт был невероятный, я даже не могла ходить. Когда попала в больницу на операционный стол, врачи сказали, я чудом осталась жива. Если бы промедлили еще пару часов, могло начаться заражение крови, и итог был бы печальным.После операции врачи поставили условие: если я хочу иметь детей, то должна забеременеть в течение двух лет. Мне диагностировали эндометриоз. Тогда у меня даже мужчины не было, поэтому мысль о том, чтобы родить до 20 лет я не рассматривала. Можно было лечиться с помощью очень дорогих уколов, но у моей семьи не было больших денег. Заболевание оказалось хроническим: кисты развиваются постоянно, причем одну из них мне тоже нужно удалять хирургическим путем.Мне нужна серьезная медицинская помощь, возможно, тогда я все-таки смогу родить. Леша знает об этой проблеме. Мы не предохранялись, потому что в данный момент возможность забеременеть у меня практически равна нулю. А если все-таки это случится, то я готова к детям. Значит, такова судьба. Понимаю, что любимый человек — совсем молодой парень, и пока не хочет пополнения. Я готова ждать еще три года, чтобы он созрел.Я ни разу не испытывала оргазм. Возможно, это связано с моим заболеванием, но это только предположения, точно я не уверена. Интимная жизнь с Лешей меня полностью устраивала, однако пика удовольствия я по-прежнему не почувствовала. Может быть, проблема во мне.