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» » Андрей Черкасов поделился воспоминаниями из детства

Андрей Черкасов поделился воспоминаниями из детства


Добавлено: 24 апр 2018 в 10:00, Категория: Шоу-бизнес
Андрей Черкасов поделился воспоминаниями из детства
Сколько на фото козликов?! Меня не считать. Знаете, в детстве у бабушки в Шилово Рязанской области я пас коз. Да, да! Чувствовал себя очень важным и считал это дело ответственным и весьма приятным. Мне маленькому доверяли пасти 7-10 коз (на самом деле взрослые знали, что они никуда не убегут, вернуться к дому, но я твёрдо был уверен, что это моя дисциплина). Любовь к животным закладывается с юных лет, я видел как трепетно мой дедушка к ним относиться, главную козу - Катю все называли «кормилицей», она давала много молока, хватало на всех. Столько лет прошло, а я её помню родимую, чёрная с двумя белыми полосками по мордашке, и сыночка её помню - такой резвый, дерзкий белый козёл, очень любил бодаться. Но Вы же про козлов вспоминаете только фразой: «Всё мужики козлы!» Да?

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Добавлено: 24 апр 2018 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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