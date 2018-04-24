Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранены четверо бойцов ВСУ

С начала суток боевики произвели 28 обстрелов по позициям украинских военных в Донбассе, в результате чего ранения получили четыре бойца.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов противник обстрелял позиции ВСУ в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм — возле Широкино.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по укреплениям неподалеку Лебединского, Талаковки, Ломакино, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов — около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя, а из стрелкового оружия — в районе Каменки. Кроме этого, позиции у Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении 120 и 82 мм минометы применялись по позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм — вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие — в районе Валуйского.