Бойфренд Скарлетт Йоханссон Колин Жост поддержал актрису на премьере фильма "Мстители: Война бесконечности"

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Со своим новым бойфрендом Колином Жостом 33-летняя Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет в конце прошлого года —тогда пара появилась вместе на гала-вечере в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Вчера же состоялось их второе официальное появление на публике. 35-летний Жост составил компанию своей возлюбленной на голливудской премьере фильма "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War), в котором актриса сыграла одну из главных ролей.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

На ковровой дорожке влюбленные позировали вместе и выглядели очень счастливыми. Скарлетт держала своего возлюбленного под руку и не скрывала улыбки. Сама она призналась, что пребывала в радостном волнении от того, что Колин находился рядом.

Для мероприятия звезда выбрала серебристое платье без рукавов средней длины, расшитое пайетками и камнями. Свой образ она дополнила черными босоножками на каблуках и колье, довольно плотно облегающим шею. Благодаря открытой спине наряда нельзя было не заметить и не обратить свое внимание на татуировку актрисы в виде ветки с розами и изображения животного.

В макияже она большое внимание уделила глазам, накрасив их ярко-фиолетовыми и розовыми тенями. Впрочем, несмотря на такую смелую цветовую гамму, выглядело это очень гармонично и прекрасно сочеталось с ее нарядом.