ЦБ пообщается с Роскомнадзором из-за проблем с e-ОСАГО

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин подтвердил, что регулятор в курсе появления проблемы с оформлением электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google, сообщает ТАСС.

Ранее Российский союз автостраховщиков сообщил, что при оформлении электронных полисов ОСАГО возникают сбои из-за блокировки IP-адресов Google, которую проводит Роскомнадзор. Глава союза Игорь Юргенс отметил, что Роскомнадзор «как-то своеобразно блокирует Telegram»: мессенджер при этой блокировке «работает прекрасным образом», а «сервисы, которые совершенно к нему не имеют отношения, а имеют отношение к защите прав потребителей», испытывают проблемы. При этом Роскомнадзор оправдывается несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

В ЦБ, в свою очередь, выразили готовность вмешаться в ситуацию, если проблема не решится в ближайшее время.

«ЦБ в курсе этой проблемы, мы находимся на связи с Российским союзом автостраховщиков (РСА). На вчерашний вечер ситуация, к сожалению, никак не разрешилась. В том случае, когда речь идет о покупке полисов через систему "Е- Гарант", то осуществить это невозможно. Если обратиться напрямую в страховую компанию, покупку осуществляется без проблем. РСА находится в диалоге с Роскомнадзором. Если ситуация в ближайшее время не разрешится, мы также вступим в консультации с Роскомнадзором, но прямых прав воздействовать на данную ситуацию у нас нет», — отметил Чистюхин.