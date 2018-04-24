Цель — нулевая смертность в ДТП: какие нововведения подготовила ГИБДД для будущих водителей

В России могут изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав.

В частности, ГИБДД предлагает объединить задания на площадке и в городе, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, это позволит увидеть, как будущие водители ориентируются в пространстве, повышать их грамотность, а также сократить число аварий на дорогах.

В интервью изданию «Коммерсант» Черников отметил, что если для проверки навыков водителя на площадке достаточно экзаменов в автошколе, то обеспечить должный уровень подготовки передвижения по городу они не всегда способны. По его словам, больше всего трудностей у новичков возникает в дорожном потоке.

«В результате не более 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки», — добавил Черников.

Глава ГИБДД также рассказал, что за прошлый год количество аварий с участием неопытных водителей снизилось на 15%. По его мнению, на это повлияло изменение правил выдачи и получения удостоверений на право управления транспортным средством, которые вступили в силу с 14 октября 2017 года.

Напомним, что, согласно этим правилам, в перечень составляющих экзамена на получение водительских прав было включено упражнение с элементом движения задним ходом, которое необходимо выполнить с первого раза.

Также инспекторы стали внимательнее следить за нарушением потенциальными водителями виртуальных препятствий и разграничительных линий на экзаменационной площадке.