«Чем кормить будут»: Пушков оценил планы Украины вернуть своих граждан из РФ

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в понедельник прокомментировал намерение Киева вернуть на родину проживающих в России украинцев.

По его мнению, эти планы обречены на провал.

«Киев готовится вернуть на Украину 3 миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — написал сенатор.

Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды… Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 avril 2018

Ранее в понедельник министр иностранныз дел Украины Павел Климкин призвал вернуть в страну 3 миллиона украинцев, проживающих в РФ. По его словам, у Киева есть определённые идеи, чтобы изменить маршруты трудовой миграции таким образом, чтобы «в России постоянно 3 миллиона украинцев не находились, потому что это очень печальная ситуация».

По данным Госстата Украины, в 2017 году на территорию соседней страны выехали 4 миллиона 376 тысяч человек. Численность населения Украины по состоянию на начало текущего года составила 42,2 миллиона человек.

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