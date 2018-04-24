«Чем кормить будут?» — в Совфеде высмеяли планы Киева вернуть всех украинцев из России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение главы МИД Украины Павла Климкина вернуть всех украинцев из России.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Климкин заявил, что в России проживают около трех миллионов украинцев, и Киев планирует предпринять необходимые меры по возвращению этих граждан Украины на родину.
«Киев готовится вернуть на Украину 3 миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия», — написал сенатор в Twitter.
«Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — объяснил он утопичность идеи украинского министра.