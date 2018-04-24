Четверть опрошенных россиян сочли важным сохранение доступа к Telegram

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный блокировке мессенджера Telegram в России. Результаты опроса приводит РБК.

Почти четверть респондентов, 24%, назвали важным сохранение доступа к Telegram на территории страны. При этом самая высокая доля заинтересованных в работе мессенджера — у молодежи в возрасте 18-24 года — 45%.

64% опрошенных заявили, что их не волнует, будет ли мессенджер работать в России, из них 43% участников опроса отметили, что для них это «совершенно не важно».

Telegram, по данным ВЦИОМ, уступает по популярности конкурентам: аккаунт в Telegram в России есть у каждого восьмого интернет-пользователя из числа опрошенных (12%), тогда как WhatsApp используют 59% участников исследования ВЦИОМ, Viber — 45%.

Опрос проводился 14–15 апреля среди 2 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет.Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.