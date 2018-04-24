ЧП с пассажиром парализовало движение на «фиолетовой» ветке метро Москвы

Из-за инцидента с пассажиром прервано движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, говорится в твиттере подземки.

В сообщении говорится: «На Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром нет движения поездов от "Таганской" до "Беговой". В обратном направлении — с увеличенными интервалами. Приносим свои извинения».

На Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром нет движения поездов от Таганской до Беговой. В обратном направлении — с увеличенными интервалами. Приносим свои извинения.

— Московское метро (@MetroOperativno) 24 апреля 2018 г.

Характер инцидента не уточняется.