Что делать при травме головы у ребенка

Пока малыш не научился ходить, его травмоопасность не вызывает беспокойств у родителей. Но как только ребенок сделал первые шаги, родители начинают более пристально за ним смотреть.

Травмы головы у детей довольно частое явление. С каждым днем малыш становится все более любознательным, ему необходимо познавать окружающий его мир, пусть даже и в пределах квартиры. Ради этого он залезает во все интересные ему места. Ребенок не такой ловкий как взрослый человек, поэтому он падает, ударяется о мебель. Не всегда взрослый способен успеть вовемя заметить, что ребенок ударился головой.

Головой ребенок может удариться не только дома, но и на улице во время прогулок и игр с другими детьми. Совсем маленькие дети могут толкнуть или даже ударить тяжелым предметом по голове.

В школьные годы дети также не застрахованы от травм. Их можно получить на занятиях физкультурой, на катке, на ступеньках.

Виды ушибов у детей

Насколько тяжела травма головы у ребенка зависит от его возраста. В грудном возрасте кости черепа еще не приобрели твердости. Мягкие ткани могут самортизировать удар. Но сильный удар может наушить процесс формирования костей черепа.

Травма лобной части. На лбу имеется бльшое количество мелких сосудов. Поэтому в первую очередь на месте ушиба появляется шишка. Несмотрря на пугающий вид, не стоит впадать в панику. Навряд ли последствия будут серьезными. Но если такой ушиб случился у грудного ребенка, то лучше показать его доктору. Травма затылка. Ушиб затылочной области может иметь куда более значительные последствия. В этой части головы находятся нервные окончания, влияющие на работу глазного нерва. Поэтому возможны нарушения зрения. Кроме того, важно выявить наличие сотрясения или черепно-мозговую травму.

Симптоматика и диагностика

Нельзя откладывать поход в больницу, если у малыша отмечаются следующие признаки:

Удар лбом:

Посинение губ. Впадина на лбу вместо шишки. Побледнение лица. Заторможенность движений. Затрудненное дыхание.

Удар затылком:

Обморок. Головокружение. Раздваивание в глазах.

Если нет своего транспортного средства, то врача лучше вызвать на дом. Пока он едет, ребенку надо оказать первую помощь. Уложить его таким образом, чтобы тело находилось на одном уровне с головой, успокоить. Если есть позывы к рвоте, то надо повернуть малыша на бок. Внимательно осмотреть повреждение. При незначительной ране можно приложить ненадолго холодный компресс.. Ранку или царапинку лучше обработать антисептиком, которого малыш не боится.

По возможности измерить температуру. И постоянно за ним наблюдать.

Серьезность травмы головы зависит от ее вида. При открытой может произойти повреждение кожных покровов и костей. Открытую травму необходимо побыстрее перевязать, чтобы избежать попадания инфекции.

При закрытой - внешних нарушений не происходит. Но при появлении первых тревожных симптомов, надо срочно вызывать врача. Не всегда дети могут пожаловаться на то, что их беспокоит. Ребенок может внезапно заснуть прямо во время игры, на полу. А рвота и повышение температуры сигнализирует о серьезности ушиба.

После осмотра доктор отправит родителей домой или назначит дополнителные обследования:

рентгенографию;

нейросонографию;

МРТ;

люмбальную пункцию при подозрении на внутричерепное кровоизлияние.

Лечение ,как правило, включает в себя строгий постельный режим и прием медикаментов. Иногда требуется нейрохирургическое оперативное вмешательство.

Последствия

Детские травмы проявляются обычно уже в более зрелом возрасте. В легких случаях обычно происходит выздоровление без последствий. В тяжелых же возможно поражение мозговых функций.

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