Дату начала Третьей мировой войны по формуле рассчитал математик

Американский математик вывел формулу, по которой можно рассчитать дату начала Третьей мировой войны. В своих исследованиях ученый применил методы математического прогнозирования и использовал статистические данные обо всех военных конфликтах начиная с 1823 года.

Профессор факультета компьютерных наук Университета Колорадо Аарон Клаузет считает, что предсказать следующий масштабный вооруженный конфликт поможет математика. Он взял данные за период с 1823 года до 2003 года, проанализировал интенсивность и частоту военных противостояний и сопоставил их с длительностью мирных периодов. Оказалось, что за данный период в мире произошло 95 межгосударственных войн, в 34 из которых погибло больше 26 625 солдат.

Математик после долгих вычислений пришел к выводу, что следующая мировая война должна начаться не ранее 2143 года. Свои расчеты и научные выкладки ученый опубликовал на сайте журнала Science Advances.

Однако многие российские коллеги отнеслись к расчетам Клаузета скептически. Они считают, что спрогнозировать событие, на которое огромное влияние оказывает мировая политическая ситуация и другие причины, не учитывающиеся в расчетах, просто невозможно.