“Динамо Киев” получит серьезное усиление на ближайший матч чемпионата Украины

Талантливый хавбек киевского “Динамо” Николай Шапаренко, ставший едва ли не главным открытием сезона в украинском футболе, залечил повреждение и вернулся к тренировкам в общей группе.Напомним, 19-летний полузащитник получил травму в матче с “Зарей” и был вынужден пропустить сразу три поединка – против “Шахтера” и “Вереса” в УПЛ, а также против “СК Днепр-1” в Кубке Украины.Однако теперь Шапаренко тренируется в полную силу и сможет помочь “бело-синим” в матче против идущей на бронзу полтавской “Ворсклы”. Об этом сообщает официальный сайт “Динамо Киев”.