ДОСААФ России намерено получить статус социально-ориентированной организации

ДОСААФ России намерено получить статус молодёжной социально-ориентированной организации.

Как сказал статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, руководство общества должно до 15 мая подготовить и представить в Минобороны России предложения о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. № 973 «О ДОСААФ России», предусматривающее предоставление оборонному обществу статуса молодёжной социально-ориентированной организации.

Новый статус позволит организации принимать в свои ряды молодежь школьного возраста. Также ДОСААФ подготовит для военного ведомства предложения по расширению использования материально-технического комплекса и профессиональных ресурсов ДОСААФ России в целях масштабного увеличения количества патриотически настроенных граждан.