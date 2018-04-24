«Доверенному лицу Путина» объявлено подозрение

Правоохранители объявили подозрение женщине, собиравшей подписи в поддержку президента РФ Владимира Путина в Крыму. Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

«Задержанной вчера на КПВВ «Чонгар» особе, участвовавшей в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены», – сказала она.

Ранее в прокуратуре сообщили подробности задержания «доверенного лица Путина».

Фото: kherson.net.ua