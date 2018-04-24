Ефимова: решила, умру или не умру, зато поработаю на двух дистанциях

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова призналась, что решила отработать по полной предпоследний день соревнований на чемпионате России, хотя плыть дистанции 200 метров брассом и 200 метров комплексом с маленьким перерывом было непросто.

Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Москве, а затем стартовала в полуфинале на 200-метровке комплексом, где показала третий результат.

"Я на самом деле хотела сняться с дистанции 200 м комплексом, потому что довольно сложно плыть ее после 200 м брассом, да еще с таким коротким перерывом. Я решила, умру или не умру, но зато я поработаю. Я проигрывала и перед 2012 годом Насте Чаун, но потом на международных соревнованиях уже брала свое. Просто чемпионат России - это как раз такой старт, когда ты можешь набрать побольше дистанций и простартовать", - сказала Ефимова журналистам.

"Участие в чемпионате Европы я себе гарантировала, и, может быть, когда плыла 200 м брассом, держала в уме старт на 200 м комплексом", - добавила она.

Также Ефимова рассказала, почему надевает на заплывы под розовую шапочку шапочку с ананасами. "Розовая шапочка коронная, а ананасы я люблю, даже не сколько есть, сколько как они выглядят, сама это себе объяснить не могу", - призналась спортсменка.