En+ сменила топ-менеджеров

Совет директоров группы компаний En+ Group, контролирующей активы Олега Дерипаски в сфере промышленности и энергетики, одобрил отставку генерального и исполнительного директора компании Владислава Соловьева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, Соловьев доработает до 30 апреля, а с 1 мая его сменит Вячеслав Соломин.

В настоящее время Соломин — генеральный директор дочерней компании En+ Group — «ЕвроСибЭнерго».

Кроме того совет директоров En+ Group утвердил Михаила Хардикова в должности финансового директора группы. Он также начнет работу с 1 мая, сменив действующего финдиректора Андрея Ященко.