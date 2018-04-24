"Эти отношения заставили ее расцвести заново": в сети обсуждают новые фото Ванессы Паради и ее жениха Самюэля Беншетри

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Ванесса Паради выходит замуж за режиссера Самюэля Беншетри. Однако сегодня в сети обсуждают не это, а цветущий вид Паради. И причина тому, уверены пользователи интернета, как раз в ее бойфренде.

Паради и Беншетри этим днем примкнули к гостям открытия фестиваля французского кино Colcoa, который продлится в Лос-Анджелесе до конца мая. Как отмечают репортеры, 45-летняя Ванесса и 44-летний Самюэль выглядели очень счастливыми — они постоянно обнимались, не скрывая от окружающих своих чувств друг к другу.

Эти отношения заставили ее расцвести заново,

— комментируют в сети свежие фотографии певицы и актрисы.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри, напомним, познакомились в 2016 году на съемках фильма "Собака". Говорят, что режиссер без памяти влюбился в актрису, а та ответила ему взаимностью. Вскоре пара стала появляться на официальных мероприятиях, не комментируя, но и не скрывая свои отношения.

Свадьба знаменитостей, если верить западной прессе, состоится 19 июля на острове Иль-де-Ре (находится в Атлантическом океане у западного побережья Франции). Для Паради этот брак станет первым: ранее Ванесса 14 лет прожила гражданским браком с Джонни Деппом, от которого родила дочь Лили-Роуз и сына Джека. А вот Беншетри уже был женат. Он также воспитывает двух детей — 19-летнего сына Жюля и 10-летнюю дочь Соул.