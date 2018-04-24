ФАС предложила предустанавливать на смартфоны российские приложения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила подготовить изменения в законодательство, прописав обязанность производителей мобильных устройств — смартфонов, планшетов и других — устанавливать на них российские аналоги основных приложений.

«Другими словами, если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю. Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами», — отмечает пресс-служба ФАС.

Помимо выбора браузера, почты, аудио-проигрывателя и «других аналогичных функциональностей» у пользователя, согласно предложению, должна появиться возможность полного удаления этих приложений.