G7 готова расширить санкции в отношении России

Министры иностранных дел государств «большой семерки» заявили о готовности расширить санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сказано в совместном коммюнике министров, передает DW.

Сообщается, что дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия российской стороны.

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины «неразрывно связан» с «полным и необратимым» выполнением Россией минских соглашений, заявили представители стран G7.

Также главы МИД стран «большой семерки» выступили с критикой России за ее «вмешательство в демократические системы».

«Тех, кто намерен подорвать демократию, ожидают последствия», – заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

В разрешении региональных и глобальных конфликтов «большая семерка» продолжит искать возможности для диалога с российской стороной.

Москва должна быть «конструктивным партнером», считает исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

Ранее в Минфине США заявили, что санкции против российских олигархов достигли желаемого эффекта.

Фото: DPA