G7 пригрозила России ужесточением санкций

Министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) по итогам встречи в Торонто обнародовали заявление, в котором допускают рассмотрение вопроса об ужесточении санкций в отношении России, сообщает «Интерфакс».

Авторы заявления считают «дестабилизирующей» внешнюю политику России, обвиняя во «вмешательстве в демократические системы других стран» — в частности в привязке к ситуации на юго-востоке Украины.

Кроме того, представители G7 согласились с выводами британских властей о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: «С большой долей вероятности ответственность за эту атаку лежит на России, и других правдоподобных объяснений нет».

Также авторы заявления поддерживают позицию США по предполагаемой химической атаке в Думе, под предлогом которой американские войска и их союзники нанесли удар по Сирии: «Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией с целью облегчения ужасающих страданий сирийского народа путем снижения возможностей режима Асада по применению химического оружия и предотвращения его использования в дальнейшем, что было продемонстрировано в ходе акции, предпринятой 13 апреля». Что касается России, главы МИД G7 выражают сожаление в связи с тем, что Россия в Совбезе ООН применила право вето на продление мандата совместной мониторинговой миссии ООН и ОЗХО, которая расследовала факты применения отравляющих веществ в Сирии.

В целом, допуская ужесточение антироссийских санкций, G7 считает необходимым взаимодействие с Россией по таким вопросам, как «глобальные проблемы и региональные кризисы», если Москва будет выполнять международные обязательства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявление G7 русофобским и заявил, что «видимо, каких-то серьезных вопросов, которые они в своем кругу могут решить, у них (глав МИД "большой семерки") не осталось».