«Газпром» отверг односторонний отказ от транзита газа через Украину

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российская компания не собирается в одностороннем порядке прекращать транзит газа через территорию Украины, сообщает РИА Новости.

Медведев отметил: «Могу процитировать самого себя: я сказал, что контракт, который нами был заключен о транзите до 2019 года, что он продлен не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет».

Что касается транзита после 2019 года, все зависит от экономических условий, которые предложит украинская сторона, отметил представитель «Газпрома». Медведев подчеркнул, что российская компания готова к переговорам: «Что касается нового договора, — я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины, — то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь».

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу Украины» 2,56 млрд долларов, удовлетворив иски украинской стороны относительно реализации контрактов на поставку и транзит газа. Однако «Газпром» счел, что решение арбитража создает дисбаланс в пользу Киева, и объявил об обжаловании вердиктов. Вслед за этим российская компания изъявила намерение расторгнуть контракты с украинской стороной.