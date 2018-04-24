Где получать информацию о биткоине и других криптовалютах

Такое понятие, как криптовалюта, появилось всего лишь несколько лет назад. Это виртуальные деньги, которых не существует на самом деле, однако они имеют эталон и ими можно производить взаиморасчеты. Колоссальное преимущество криптовалют перед обычными деньгами заключается в том, что каждый участник системы точно знает, сколько всего выпущено монет, а также может отследить любые операции других участников системы. Другими словами, такие деньги невозможно отмывать, печатать в неограниченных количествах и совершать над ними другие экономические действия, которые вводят в заблуждение участников рынка. Здесь всепо-честному.

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Вам это может быть полезно, если вы хотите зарабатывать на биткоине. Сейчас этого не делает только ленивый. Дело в том, что дневные колебания цены биткоина составляют в среднем несколько процентов, а это хорошая возможность прилично заработать. Только представьте себе, если делать в день по 2-3 процента прибыли, это получается за год можно увеличить сой капитал в десять раз. Ни один другой бизнес не позволит вас сделать нечто подобное. Тем, кто еще не попробовал себя в этом деле, рекомендуем присмотреться к этой уникальной возможности. Скорее всего, перспективны криптовалют на ближайшее время очень радужные, и сейчас у каждого есть отличная возможность выгодно войти на рынок и успеть заработать.