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Где получать информацию о биткоине и других криптовалютах


Добавлено: 24 апр 2018 в 03:27, Категория: Статьи

Где получать информацию о биткоине и других криптовалютахТакое понятие, как криптовалюта, появилось всего лишь несколько лет назад. Это виртуальные деньги, которых не существует на самом деле, однако они имеют эталон и ими можно производить взаиморасчеты. Колоссальное преимущество криптовалют перед обычными деньгами заключается в том, что каждый участник системы точно знает, сколько всего выпущено монет, а также может отследить любые операции других участников системы. Другими словами, такие деньги невозможно отмывать, печатать в неограниченных количествах и совершать над ними другие экономические действия, которые вводят в заблуждение участников рынка. Здесь всепо-честному.

Сама по себе тематика сегодня очень популярна, а потому важно иметь надежный источник информации по ней. Таковым является сайт Prometheus. Здесь вы найдете огромное количество полезных материалов по криптовалютам. Это и самые последние новости из мира цифровых денег, и аналитические статьи, и текущие курсы разных монет. На одном портале собрана вся необходимая информация для любого участника рынка криптовалют.

Вам это может быть полезно, если вы хотите зарабатывать на биткоине. Сейчас этого не делает только ленивый. Дело в том, что дневные колебания цены биткоина составляют в среднем несколько процентов, а это хорошая возможность прилично заработать. Только представьте себе, если делать в день по 2-3 процента прибыли, это получается за год можно увеличить сой капитал в десять раз. Ни один другой бизнес не позволит вас сделать нечто подобное. Тем, кто еще не попробовал себя в этом деле, рекомендуем присмотреться к этой уникальной возможности. Скорее всего, перспективны криптовалют на ближайшее время очень радужные, и сейчас у каждого есть отличная возможность выгодно войти на рынок и успеть заработать.


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Добавлено: 24 апр 2018 в 03:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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