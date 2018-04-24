Геращенко: Решение ПАСЕ приближает российское руководство к Гааге

ПАСЕ поддержала поправку украинской делегации к докладу «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека». Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«В ПАСЕ большинством голосов принята важная поправка украинской делегации к докладу «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека». Ассамблея проголосовала за фактическое признание оккупации (контроля) части Донбасса Россией. Каждая фиксация России — оккупанта в международных документах приближает ее руководителей-авторов авантюры с Крымом и Донбассом к Гааге», — заявила Геращенко.

Ранее Геращенко предположила, что знает «каждую дорогу на Донбассе».

Фото: УНИАН