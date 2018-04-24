ГИБДД предложила изменить экзамен на права

Генерал-майор полиции, начальник ГУОБДД (ГИБДД) России Михаил Черников рассказал в интервью «Коммерсанту» об изменениях в системе подготовки будущих водителей, которые предлагает его ведомство.

Напомнив, что прежние нововведения в программе автошкол «в принципе дало неплохие результаты: в 2017 году мы видим на 15% снижение аварийности с участием молодых водителей», Черников все же отметил: «Но остаются вопросы к обучению в автошколах, многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу».

Глава ГИБДД рассказал, каким образом ведомство предлагает решить данную проблему: «Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке».

Речь не идет о полном исключении получения навыков вождения на площадке, подчеркнул Черников: «Какой смысл инспектору находиться на площадке, когда кандидаты в водители все равно проходят в самой автошколе внутренний экзамен? Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность».

В настоящее время предлагаемое нововведение обсуждается с Министерством образования и науки: «Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», — сообщил глава ГИБДД.