Хавьер Бардем встал на защиту Вуди Аллена

Дело Харви Вайнштейна повлияло на многие судьбы. Так приемная дочь Вуди Аллена вновь публично рассказала, как в детстве, когда ей было всего семь лет, она подвергалась психическому и физическому насилию со стороны режиссера. Многие знаменитости осудили Аллена, другие же его поддержали. 49-летний испанский актер Хавьер Бардем, который вместе с женой Пенелопой Крус снимался у Вуди в 2008 году в фильме «Вики Кристина Барселона», встал на защиту режиссера.



«Я шокирован происходящим. На судебных слушаниях в Нью-Йорке и Коннектикуте он был признан невиновным. Юридически ситуация с 2007 года не изменилась. Если бы доказательства вины Вуди Аллена существовали, то тогда я бы перестал с ним работать. Но я сомневаюсь, что они есть», — заявил актер в интервью французскому изданию Paris Match.

«Мне повезло: меня вырастила сильная женщина, моя мать, которая научила меня уважать других женщин. Сегодня же складывается такое впечатление, что женщины и мужчины находятся по разные стороны баррикад. Это плохой пример для молодого поколения. Ведь цель состоит не в том, чтобы быть друг против друга, а чтобы быть вместе», — подытожил актер.

«Более 25 лет назад, когда Дилан обвинила меня в сексуальном насилии, клиники Child Sexual Abuse Clinic и New York State Child Welfare провели тщательное расследование и независимо друг от друга заключили, что надругательства не было. Согласно заключению специалистов клиник, моя бывшая жена Миа Фэрроу просто внушила этот ужас ребенку, пытаясь отыграться на мне из-за нашего расставания», комментирует обвинения Аллен.



Несмотря на заключения клиник, которые проводили расследования, Фэрроу все равно продолжила доказывать виновность Аллена. Она упрекнула общественность в бездействии. Многие звезды осудили действия Харви Вайнштейна, который домогался девушек, а ее словам не придали значения. Но некоторые актеры откликнулись на неоднократные заявления девушки, в том числе и актер Колин Ферт. Он официально заявил об отказе сотрудничать с известным режиссером в будущем. Его коллега Алек Болдуин, наоборот, встал на защиту Аллена. Издание The Guardian сообщило, что актер упрекнул звезд, которые отказались сотрудничать с режиссером, назвав происходящее несправедливым. Он даже запустил акцию в защиту Аллена в Twitter.

«В отношении Вуди Аллена проводились судебные расследования, но никаких обвинений предъявлено не было, — говорит Болдуин. — Отказ сотрудничать с ним несправедлив. Я работал с Алленом трижды и горжусь этим.»

«Все произошло на маленьком чердаке в загородном доме моей мамы в Коннектикуте,» рассказала приемная дочь известного режиссера.

«Он сказал мне лечь на живот и играть с игрушечным поездом моего брата. Пока я играла, я подверглась сексуальному насилию. Он коснулся пальцами моих половых губ и моей вагины.» утверждает Дилан.

Дилан удивилась, почему общественность больше верит в то, что ей «промыла мозги» мама, а не в то, что говорит она. «Моя мама только поддерживала меня и просила говорить правду. Она никогда не придумывала ответы за меня,» утверждает она.