"Хьюстон" обыграл "Миннесоту" и повел 3-1 в серии первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Хьюстон" взял верх над "Миннесотой" и увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф НБА.

Встреча, состоявшаяся в Миннеаполисе, завершилась со счетом 119:100 (21:21, 29:28, 50:20, 19:31) в пользу гостей. В составе "Рокетс" Джеймс Харден набрал 36 очков, дабл-дабл оформил Клинт Капела (14 очков и 17 подборов), у хозяев Карл-Энтони Таунс записал себе в актив 22 очка и 15 подборов, Джимми Батлер - 19 очков и 9 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Хьюстона", который следующую игру проведет на своей площадке в среду.