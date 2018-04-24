IBF: ведем поиски претендента на бой с чемпионом Артуром Бетербиевым

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости, Василий Конов-мл. Международная боксерская федерация (IBF) ведет поиски претендента на бой с чемпионом организации в первом тяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе IBF.

Бетербиев в своем прошлом бою в ноябре 2017 года победил немца Энрико Кёллинга и завоевал пояс IBF. Всего в активе 33-летнего россиянина 12 побед в 12 боях. Ранее в качестве возможного соперника россиянина назывался американец Маркус Браун.

"Мы идем вниз по рейтингу для поиска лучшего доступного претендента на бой с Бетербиевым", - сообщили в пресс-службе IBF.

В марте россиянин Сергей Липинец единогласным решением судей проиграл американцу Майки Гарсии в первой защите титула IBF в первом полусреднем весе. Позднее Гарсия отказался от пояса. "Что касается вакантного пояса в первом полусреднем весе, мы идем по рейтингу для поиска доступных претендентов для того, чтобы назначить им переговоры", - добавили в IBF.