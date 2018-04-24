«Инструмент» Запада против России: как прежде братский народ стремится на свалку истории

Что собой представляет постмайданная Украина все более или менее представляют, но вопросы ее будущего существования по-прежнему не дают покоя.

В каком качестве эта страна будет представлена на мировой арене? Как суверенное и сильное государство или же как «инструмент» США для взлома России? Факты говорят о развитии событий по второму варианту.

Так, вчера в Торонто на встрече глав МИД стран G7 встретились украинский министр иностранных дел Павел Климкин и Джон Салливан, исполняющий обязанности госсекретаря США. Встреча носила довольно интересный характер: Климкину были озвучены инструкции из Госдепартамента о необходимости повысить газовые тарифы до паритетного уровня к импорту.

Америка вмешивается во внутренние дела де-юре суверенного государства. Представитель Украины при этом молчит и внимает, и даже не возмущается из-за бесцеремонности своего «коллеги». По сути, Салливан не просто раздает указания Киеву, но берет в оборот каждого украинца, которого обязывает платить за газ по повышенным тарифам.

В Киеве после получения приглашения на саммит элита ликовала. Много слов прозвучало о начале принятия серьезных стратегических решений по Украине и России, а посол Незалежной в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Украина сделает «ценный вклад» в будущие совместные решения.

В итоге не было принято никаких решений, тем более совместно с Климкиным. Просто прошла ознакомительная сессия, рабочее совещание с обсуждением повестки дня и проектов документов перед будущей встречей лидеров стран G7 в этом году. Украинский министр мог бы придумать что-нибудь «триумфальное» по поводу своей поездки в Торонто, но Салливан все расставил по своим местам, указав, что не Киеву решать, как будет жить и развиваться Украина, а Штатам.

Украинские мечты разбиты суровой реальностью. Госдеп США просто навел должный порядок в подведомственной ему «демократии», отчитав, для начала, Климкина за недостаток рвения в деле создания антикоррупционного суда. Интерес Вашингтона понятен: США финансируют Украину, а местные власти разворовывают американские кредиты и инвестиции.

Что касается роста тарифов на газ, то, возникает вполне резонный вопрос: какое отношение глава украинского МИД имеет к проблеме энергоресурсов и ценовой политике в этой области? Или же Салливан просто действовал по инерции: первого украинца увидел и передал указания, напомнив, кто в их доме истинный хозяин, а кто — мальчик на побегушках.

В связи с этим стоит задуматься, чьи национальные интересы пытался вчера в Торонто представлять Климкин? Если Россию Штаты пытаются задавить санкциями и торговыми ограничениями, так как лишены иных инструментов воздействия, то с Киевом никто не церемонится.

Конфронтация Украины с Россией уже стоила Киеву миллиардных убытков, причем ущерб от потерянной торговой выгоды постоянно растет. Что дали взамен Киеву Штаты? Повышение газовых тарифов? Экономическую разруху и гражданскую войну на Донбассе?

Если национальные интересы и защищают сейчас в Киеве, то лишь американские. США в настоящее время планируют заполучить в свои руки перспективный европейский энергетический рынок, на котором более 30% занимает «Газпром». Поставлена вполне конкретная задача — выдавить с него Россию, причем как можно скорее.

Не стоит также забывать и о другой стороне «медали»: использовании украинской армии в деле противостояния России. На данный момент, в натовских странах процедура принятия решения о начале военных действий излишне политизирована, как считает украинский военный эксперт Олег Жданов. Поэтому им необходима «удобная» внеблоковая страна, свободная от этих обязательств и имеющая боеспособную армию, способную решать боевые задачи вплоть до открытой борьбы с российскими войсками.

Пока же от действий ВСУ и западных наемников страдают жители народных республик на Донбассе. Они выступают против русофобской идентичности, за что подвергаются бомбардировкам и обстрелам со стороны Киева, но дончан не сломать и на их стороне Россия.

И в этом геополитическом сценарии роль Украины ничтожна: инструмент, о сохранении которого никто не задумывается. Выполнят политики в Киеве предназначенную им США роль или нет, но всех их ждет один конец: они будут выброшены на свалку истории как использованный материал.