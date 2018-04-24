Грустно, печально, но факт. Салон красоты открылся в конце декабря и закрылся через месяц. Так получилось, что я открывала его с партнёром. Возникло недопонимание. Партнер, надеясь на моё имя, подписчиков, рассчитывал на прибыль в первый же месяц после открытия. Конечно же этого не произошло по понятным причинам, что и стало причиной недопонимания. Мне жаль потраченного времени, сил, но это жизнь. Идём дальше и делаем выводы: больше никогда и ни с кем ничего открывать не буду! Только сама! А пока я не заработала ни копейки. Только потери.
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Новости » Шоу-бизнес » Ирина Агибалова больше не будет открывать бизнес с партнерами
Ирина Агибалова больше не будет открывать бизнес с партнерами
Добавлено: 24 апр 2018 в 13:14, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 24 апр 2018 в 13:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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