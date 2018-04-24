Ирина Агибалова больше не будет открывать бизнес с партнерами

Грустно, печально, но факт. Салон красоты открылся в конце декабря и закрылся через месяц. Так получилось, что я открывала его с партнёром. Возникло недопонимание. Партнер, надеясь на моё имя, подписчиков, рассчитывал на прибыль в первый же месяц после открытия. Конечно же этого не произошло по понятным причинам, что и стало причиной недопонимания. Мне жаль потраченного времени, сил, но это жизнь. Идём дальше и делаем выводы: больше никогда и ни с кем ничего открывать не буду! Только сама! А пока я не заработала ни копейки. Только потери.