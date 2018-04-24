Израиль обещает уничтожить поставленные Сирии С-300 в случае применения их против израильских ВВС 

Если Сирия применит против самолетов Израиля зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от России, Иерусалим нанесет ответный удар.

Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному интернет-ресурсу «Уай-нет».

Так он впервые прокомментировал сообщения о возможных поставках российских комплексов ПВО.

«Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них», — приводит издание слова министра.

Также Либерман выразил уверенность в том, что Москва не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией.