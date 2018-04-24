Кадыров изъявил готовность сложить полномочия ради «любимого дела»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что готов сложить полномочия руководителя республики.

Кадыров заявил: «Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело — воюя, защищать народ и государство. Поэтому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности — как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы. И я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов… и идти вперед, защищая целостность нашего государства».

По мнению Кадырова, ситуацию в Сирии используют для оказания давления на Россию, как в Чечне 1990-х годов: «Сирия и сирийский народ абсолютно ни в чем не виноват. Как тогда у нас в республике, что было? Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии».

Глава Чечни напомнил, что российские власти неоднократно выражали готовность сотрудничать в расследовании предполагаемой химической атаки в Думе, однако ответной реакции это не встретило: «Мы более сдержанно показываем мировому сообществу: если завтра что-нибудь будет, мы вам говорили, мы показывали, мы просили доказательства. Но я думаю, что если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать меры».

«Я уверен, что мы не сдадимся. Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики», — подчеркнул Кадыров.