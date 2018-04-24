Кадыров пригрозил Меркель и Трампу арестом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что власти республики ввели ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и других западных чиновников.Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», передает Газета.ру.«Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — отметил Кадыров.Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» заявили о возможном ужесточении антироссийских санкций.