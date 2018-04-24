Кадыров считает разговоры о третьей мировой войне политическими играми

Политики Запада не заинтересованы в третьей мировой войне, поэтому не допустят ее начала — считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, расценивающий разговоры и приближении глобальной войны как "политическую игру"."Если начать следить за новостями, например, в Интернете, то можно подумать, что третья мировая война начнется чуть ли не завтра. Но этого не случится, потому что у западных политиков все-таки есть определенная дальновидность. Президент США Дональд Трамп, например, только и может, что делать воинственные заявления, но у него никогда не хватит личного мужества для того, чтобы объявить войну России", — цитируют Кадырова средства массовой информации.Коллективный Запад, как уверен Кадыров, прекрасно осведомлен о величии Российской Федерации, поэтому не станет рисковать всем и объявлять нам войну."Россия — это не какая-нибудь Ливия или Сирия. У нас богатая история — все знают, что бывает, если воевать с Россией. Запад очень дорого заплатит, если начнет воевать с нами", — отметил Кадыров.Все разговоры о третьей мировой — это, по словам главы Чечни, просто политические игры, в которых отдельные политики пытаются набрать очки.