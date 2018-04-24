Кадыров знает племянника 20 лет и любит больше родных детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров воспитывает племянников и племянниц после смерти брата. Сноха живет отдельно, поэтому детей отдали в семью отца.

По его словам, дети родились недавно, а племянника он знает 20 с лишним лет, поэтому больше любит. Кадыров рассказал, что племянник вырос и стал единомышленником, а из детей «еще неизвестно, что получится».

«Я создаю лучшие условия для своего племянника, чем для своих детей», — сказал глава Чечни.

Смотрите 24.04.18 г. в 10.10 по мск интервью на телеканале Россия-24. Уверен, что услышите много интересного по острым проблемам. pic.twitter.com/mL1hJPmEio

— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) April 23, 2018