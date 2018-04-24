«Каирнаш»: в магазинах ОРЛО продают апельсины с надписью «сделано в ЛНР»

Боевики «ЛНР» с 2014 года обязали все местные предприятия и организации, поставляющие продукты в магазины, клеить на них этикетку, что все произведено в «ЛНР», что привело к неожиданному конфузу.

Так, в Twitter на странице «ЛНР (Колывано-Бджолария)» выложили снимок и указали, что в одном из луганских магазинов продавались фрукты «Апельсин Египет», а на ценнике было указано, что они «сделаны в „ЛНР“».

Под фото сказано: «Шах и мат, ДНРовские жо***ники-курмаршальцы, а также укропы-хихлы! Величие ЛНР безгранично! Каир наш!».

В комментариях к посту люди пишут:

«Вопрос о том, кто построил пирамиды, снят»

«Та шо ж это такое, и ватафон у вас, и апельсины растут у вас, осталось только золотые прииски открыть и все — вот оно Эльдорадо»,

«Садовники Египта попросили помощь у экспердов ЛНР в выращивании апельсинов»,

«После изнурительного плаванья Каир и его окрестности прибились к родной гавани. Теперь шармальшейховский район ЛНР готов раскрыть свои зеленые ворота санаториев для товарищей отдыхающих».

Фото: