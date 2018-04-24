Какой титул у новорожденного сына герцогини Кейт и принца Уильяма?

Вчера у королевской пары родился мальчик! Первыми эту новость сообщили в твиттере представители Кенсингтонского дворца, а вскоре и сами папарацци на пару с фанатами, которые караулили принца Уильяма и Кейт Миддлтон под больницей Святой Марии, смогли лицезреть новорожденного малыша. Пока поклонники с нетерпением ждут объявления имени мальчика, в сети стал известен его полный королевский титул.



Он будет носить звание Его Королевское Высочество Принц Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Родила Кейт третьего ребенка в лондонской больнице святой Марии, в частном крыле Линдо, где проходили и предыдущие роды. 23 апреля Кейт прибыла в госпиталь, о чем тут же стало известно СМИ. «Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская доставлена в больницу святой Марии, Паддингтон, Лондон, утром на ранней стадии родов. Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца с Герцогом Кембриджским» – говорится в сообщении.

В интернете ходили слухи о том, что герцогиня выберет роды в домашних условиях. Такая традиция в королевской семье не в новинку, ведь это помогает оградить такое важное событие от камер папарацци и фанатов, которые, кстати, находились во время родов на улице возле больницы.

Имя малыша пока неизвестно, но некоторые предположения уже были в сети: Алиса, если родится девочка, и Филипп, если будет мальчик. Пол ребенка также скрывался до самых родов, ведь родители просто не узнавали это.



4 сентября пресс-служба Кенсингтонского дворца, официальной резиденции супружеской пары, официально сообщила о скором пополнении. Из-за утреннего токсикоза и плохого самочувствия Миддлтон на время отказалась от выходов в свет.

«Как и во время предыдущих двух беременностей, герцогиня Кембриджская страдает от токсикоза», – сообщили в заявлении Кенсингтонского дворца.

В сети появлялись новости о том, что Кейт Миддлтон госпитализировали в больницу Мэрилебона. Вскоре она вернулась домой, а причиной назвали «токсикоз». Тогда и было предположено, что королевская семья ожидает третьего ребенка, но до тех пор данная информация не подтверждалась.