Канчельскис: Салах продолжит забивать в ЛЧ, он же не российский футболист

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. После признания лучшим игроком года в Англии нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не будет акцентировать внимание на личных результатах, как это делают российские футболисты, которые могут зазнаться после нескольких хороших матчей; более того, Салах продолжит забивать и в полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы", заявил РИА Новости бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

В воскресенье нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Во вторник мерсисайдцы проведут первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против итальянской "Ромы".

"Безусловно, Салах заслуженно стал лучшим в Англии. После получения награды он не станет хуже играть. С чего бы? Он же не российский футболист, который может зазнаться после двух хорошо сыгранных матчей. Мохамед – профессионал. Египтянин покажет крутую игру в матче Лиги чемпионов, "Роме" будет по-настоящему тяжело", - заявил Канчельскис по телефону.

В среду во втором полуфинале Лиги чемпионов сойдутся испанский "Реал" и немецкая "Бавария".

"Обе полуфинальные пары в Лиге чемпионов очень сильны. "Реал" может совершить сумасшедший результат, если выиграет ещё один чемпионский титул. "Рома" выбила гранда - "Барселону" - и теперь находится на кураже. Но я хочу видеть в финале матч "Бавария" - "Ливерпуль". Хотя ливерпульская команда является нелюбимой для меня, Юрген Клопп (главный тренер "красных") создал крутую команду, способную побороться за главный европейский турнир", - продолжил Канчельскис.